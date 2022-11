Cutremur in Romania! In ce zona din Gorj a fost resimtit!

Un cutremur cu magnitudinea de 5,3 grade pe scara Richter a zguduit Romania. Cutremurul s-a produs in Vrancea, dar a fost resimtit si in alte judete, printre care si Gorj. In judetul Gorj, miscarile pamantului au putut fi simtite in zona Novaci.Printre gorjenii care au tras o sperietura zdravana cand au simtit trepidatiile pamantului a fost si cunoscuta bacita Marioara, de la stana Stefanu. "Cutremur", a scris ea pe pagina de Facebook.Recomandari in caz de cutremur1.INAINTEA PRODUCERII ... citeste toata stirea