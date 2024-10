Cutremur in urma cu putin timp

Un seism de adancime, cu magnitudinea de 3 grade, a avut loc in urma cu putin timp in Romania, transmite Institutul National pentru Fizica Pamantului."In ziua de 25.10.2024, 13:03:33 (ora Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ML 3.0, la adancimea de 131.4 km.Cutremurul s-a produs la 54km NV de Buzau, 56km V de Focsani, 63km SE de Sfantu-Gheorghe, 69km E de Brasov, 78km NE de Ploiesti", a comunicat INFP.Cutremurul, de ... citește toată știrea