Cutremur in urma cu putin timp

Un cutremur a fost inregistrat luni, la ora 07:01, in Romania. "In ziua de 02 Decembrie 2024, la ora 07:01:54 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.7, la adancimea de 135.1 km", anunta Institutul National pentru Fizica Pamantului.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 41km V de Focsani, 61km N de Buzau, 69km E de Sfantu-Gheorghe, 81km E de Brasov, 95km NE de Ploiesti, 99km SV de Barlad, 99km S de ... citește toată știrea