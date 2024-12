Cutremur in urma cu putin timp

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a raportat producerea unui cutremur slab, cu magnitudinea de 2,7 pe scara Richter, in data de 6 decembrie 2024, la ora 12:41 (ora locala). Seismul a avut loc la o adancime de 79 de kilometri in zona seismica Vrancea.Cutremurul a fost resimtit in apropierea mai multor orase: la 41 km vest de Focsani, 67 km nord de Buzau, 69 km est de Sfantu Gheorghe, 82 km est de Brasov, 93 km sud de Bacau si 95 km sud-vest de Barlad. ... citește toată știrea