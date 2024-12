Cutremur in urma cu putin timp

A fost cutremur de intensitate I in urma cu putin timp, in Romania."In ziua de 27 Decembrie 2024, la ora 03:47:53 (ora locala a Romaniei), s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.5, la adancimea de 114.3 km. Cutremurul s-a produs in ... citește toată știrea