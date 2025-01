Cutremur in urma cu putin timp

In aceasta dimineata, 28 ianuarie 2025, la ora 07:27, un cutremur slab cu magnitudinea de 2.1 a fost resimtit in apropierea orasului Galati. Seismul, produs la o adancime de 2.8 km, a avut epicentrul la 15 km nord-vest de Galati si 28 km nord de Braila, fiind parte a unei serii de cutremure care au avut loc in ultimele zile in zona.Aceasta activitate seismica pare sa indice o intensificare temporara a miscarilor tectonice din regiune. Incepand cu 21 ianuarie, Galatiul si zonele invecinate au ... citește toată știrea