Cutremur slab in Gorj

Un cutremur slab a avut loc astazi in Romania, cu epicentrul in judetul Gorj. Acesta nu a fost resimtit de populatie, fiind semnalat de senzori."In ziua de 07.11.2024, 07:57:59 (ora Romaniei), s-a produs in OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.2, la adancimea de 11.2 km.Cutremurul s-a ... citește toată știrea