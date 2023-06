Un cutremur cu magnitudinea 5,3 a avut loc marti seara in Arad. Seismul s-a resimtit pana in judetul Gorj. Nu putini sunt cei care marturisesc faptul ca au simtit vibratiile pamantului, iar mai apoi, aplicatiile de profil le-au confirmat temerile.Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului - INCDFP a anuntat ca la ora 20:26, in Crisana, Arad un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.2, la adancimea de 5.6 km, de instensitate VII. Putin mai tarziu, specialistii au ... citeste toata stirea