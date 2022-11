Dan Vilceanu: PNL nu trebuie sa mai accepte toate aberatiile PSD

Deputatul liberal Dan Vilceanu acuza PSD de masuri anti-economice! Afirmatiile fostului lider al PNL Gorj vin in contextul in care Institutul National de Statistica a revizuit puternic in jos, de la 5,3% la 1,5%, cresterea economica din primul trimestru din 2022."In curand o sa aflam adevarul si despre situatia bugetului", avertizeaza fostul secretar general al Partidului National Liberal. Acesta da vina pe social-democrati pentru situatia critica in care ne aflam."De luni de zile spun ca ... citeste toata stirea