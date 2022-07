Dana Constantinescu: As dizolva organizatia de femei, am depasit era sufragetelor

Declaratie surprinzatoare a consilierului judetean al PNL, Dana Constantinescu! Fosta sefa a Inspectoratul Scolar a afirmat ca nu vede rostul unei organizatii pentru femei considerand ca aceasta separare nu rezolva probleme, ci doar le adanceste."Eu am o alta mentalitate in legatura cu acest lucru (n.r- organizatia de femei). Cred ca am depasit demult era sufragetelor, cand femeile simteau nevoia sa fie bagate in seama si sa fie si ele vocale din punct de vedere social. Eu consider ca ... citeste toata stirea