Datorii uriase pentru o familie din Motru. Facturi la utilitati cat o garsoniera!

Uzina de Agent Termic din Motru incearca, fara prea mare succes, sa recupereze sume importante de la motreni care au uitat sa mai plateasca apa calda si caldura, chiar si ani la rand. Societatea are de incasat peste 16 milioane de lei de la datornici, dar lumea nu se inghesuie deloc la casierie. Cel mai mare debit este de peste 50 de mii de lei, aproape cat ar costa o garsoniera in municipiul Motru.In total, UATAA are de recuperat de la motreni peste 16 milioane de lei. Sunt datorii istorice ... citeste toata stirea