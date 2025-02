Daune de sute de mii de euro, stabilite de instanta

Trei ani de inchisoare cu suspendare este pedeapsa primita de un sofer din Gorj care, in 2018, a accidentat mortal un baiat de 14 ani, care a traversat fara sa se asigure.Soferul, care avea la acea vreme 37 de ani, nu consumase bauturi alcoolice, dar circula cu o viteza putin peste limita legala. Acesta avea 66 de km/h, limita in localitate fiind de 50 km/h."Viteza de rulare in momentul declansarii starii de pericol a fost de circa 66kh/h, iar in momentul impactului cu victima, a fost de ... citește toată știrea