De cand se va putea circula pe Transalpina si Transfagarasan, cele mai inalte drumuri montane din Romania

Lucratorii de la Drumurile Nationale vor incepe in zilele urmatoare sa deszapezeasca sectorul de pe Transalpina situat intre Ranca si Obarsia Lotrului, in lungime de aproximativ 25 de kilometri, care este inchis circulatiei in sezonul rece. Pe Transfagarsan s-a inceput de astazi curatirea zapezii de pe partea carosabila. Proprietarii de spatii de cazare si antrenorii, printre care se numara si bacita Marioara Babu, care detine Stana Stefanu, un binecunoscut loc de popas de pe Transalpina, ... citeste toata stirea