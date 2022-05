De ce a fost arestat tanarul din Obreja

Tanarul din Obreja, arestat miercuri de mascati, a intrat in vizorul politistilor dupa ce oamenii legii au descoperit ca avea asupra sa un pistol. El a fost oprit in trafic, in cartierul Obreja, din municipiu.Barbatul, de 30 de ani, a fost ridicat de mascati chiar in timp ce transmitea live pe Facebook."Politisi din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale au retinut, pentru 24 de ore si introdus in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva al IPJ Gorj, un barbat, de 30 de ani, ... citeste toata stirea