De ce a lasat afacerile pentru un post de primar

A castigat alegerile la doar 34 de ani, sprijinit de consatenii care au avut incredere in el. Este vorba despre Claudiu Dragota, noul primar al comunei Ciuperceni, unul dintre cei mai tineri edili din Gorj. Dragota a fost angajat al primariei pe care acum o conduce.Avand experienta in administratia publica locala, primarul din Ciuperceni a lucrat in ultimii ani in cadrul primariei Samarinesti, unde a ajuns prin transfer de la primaria din Ciuperceni, dupa ce fostul primar a castigat alegerile ... citește toată știrea