De ce nu a fost finalizata noua cladire a Palatului de Justitie din Targu Jiu

Cladirea anexa a Palatului de Justitie din Targu Jiu, care adaposteste Tribunalul Gorj si Judecatoria Targu Jiu, nu a fost finalizata nici pana in prezent, desi termenul contractual a fost depasit cu mai bine de doi ani.Laura Sarcina, presedintele Tribunalului Gorj, a declarat ca societatea care a construit cladirea a intrat in insolventa si nu a mai reusit sa finalizeze toate lucrarile: "Avem o extindere care nu a fost receptionata pana in prezent. Este facuta prin Compania Nationala de ... citeste toata stirea