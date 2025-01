De la ce a pornit conflictul sangeros de la LPS

O mica disputa intre elevi, intr-o pauza! De aici ar fi pornit conflictul sangeros de la Liceul cu Program Sportiv, din municipiul Targu Jiu, cand un elev de 14 ani si-a injunghiat un coleg in umar. Dupa acest incident violent, baiatul a fugit din scoala. A ajuns, in cele din urma la Politie, dupa ce si-a sunat tatal. Victima, un baiat de 14 ani, a suferit o interventie chirurgicala si va ramane cateva zile sub monitorizarea medicilor din sectia de Chirurgie a Spitalului Judetean.Directoarea ... citește toată știrea