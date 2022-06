De la taraba, pe Internet! Comerciantii gorjeni s-au mutat in mediul online

Micii producatori gorjeni "si-au mutat tarabele" din piete, in mediul online! Daca in urma cu doar cativa ani trebuia sa colinzi pietele din judet in cautarea unor produse proaspete, naturale si de calitate, acum poti obtine aceleasi bucate cu doar cateva click-uri. Producatorii autohtoni isi comercializeaza produsele pe Facebook, unde au fost create chiar pagini speciale tot de catre ei. Marele avantaj este acela ca nu mai platesc taxe pentru inchirierea unui spatiu.Pentru micii producatori ... citeste toata stirea