De negasit dupa ce a efectuat o vizita la cabinetul medical

Update: Batranul a revenit la domiciliu. Acesta a declarat ca nu a fost victima vreunei infractiuni.Stire initiala: Un gorjean, in varsta de 72 de ani, este cautat de familia sa. Acesta este de negasit dupa ce a plecat la o vizita medicala, in municipiul Cluj-Napoca.Politia Municipiului Motru a fost sesizata, in cursul zilei de astazi, cu privire la faptul ca Gheorghe Nicolae a plecat voluntar de la domiciliul sau la data de 25 ianuarie, ora 05:00, cu un autocar in spre municipiul ... citeste toata stirea