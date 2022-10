Decizia Curtii de Apel Craiova in cazul politistului Buligan!

Ionut Alin Buligan, politistul de la SAS, implicat in cazul Dodoi, ramane in arest preventiv. Ceilalti cinci politisti implicati in acelasi dosar se afla, fie in arest la domiciliu, fie sub control judiciar. Cu totii sunt acuzati de tentativa de omor, tortura si purtare abuziva dupa ce ar fi snopit in bataie un tanar din orasul Novaci.Ionut Alin Buligan, singurul politist implicat in acest caz, aflat inca in arest preventiv, a cerut si a si obtinut din partea Tribunalul Gorj masura arestului ... citeste toata stirea