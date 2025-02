Decizia in cazul asistentei si iubitului ei

Procurorii au decis ca asistenta de pe ambulanta, retinuta pentru ca impreuna cu iubitul ei a furat 140 de mii de euro si mai multe bijuterii in valoare de 60 de mii de lei, este in arest la domiciliu pentru 30 de zile.In cazul barbatului, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Targu-Jiu a dispus masura controlului judiciar pentru 60 de zile."Din cercetarile efectuate de politisti, a reiesit faptul ca cei doi, in perioada noiembrie-decembrie 2024, ar fi patruns in ... citește toată știrea