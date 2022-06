Decizia instantei in cazul medicului Neata

Medicul Gheorghe Neata a scapat de arestul la domiciliu. Instanta din Gorj a dispus, joi, "inlocuirea masurii arestului la domiciliu (...) cu masura preventiva a controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, de la data ramanerii definitive a incheierii".Potrivit deciziei, "In baza art. 215 alin. (1) C. pr. pen., pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatul Neata Gheorghe, trebuie sa respecte urmatoarele obligatii: 1. sa se prezinte la instanta de judecata ori de cate ori este ... citeste toata stirea