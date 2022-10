Decizie in cazul directorului din Primaria Targu Jiu acuzat de abuz in serviciu

Razvan Retezeanu, seful Directiei Urbanism si Amenajarea Teritoriului din cadrul Primariei Targu Jiu, retinut marti seara de politistii gorjeni, pentru 24 de ore, a fost plasat sub control judiciar.Din cercetarile efectuate de oamenii legii a rezultat faptul ca Retezeanu a autorizat in mod ilegal construirea unui ansamblu rezidential pe raza municipiului Targu Jiu. Dupa 24 de ore petrecute in arestul IPJ Gorj, angajatul primariei municipiului Targu Jiu a fost plasat sub control judiciar ... citeste toata stirea