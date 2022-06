Decizie in dosarul politistilor batausi

Cei patru politisti din Gorj, care se afla in arest preventiv, au contestat decizia la Curtea de Apel Craiova. Avocatul lor a cerut inlocuirea acestei masuri cu una mai blanda, insa judecatorii au respins contestatia. Ca atare, cei patru politisti raman in spatele gratiilor.Cei patru politisti fac parte din Serviciul de Actiuni Speciale Gorj si sunt cercetati pentru tentativa de omor si tortura. Acestia au batut crunt un sofer din Novaci, cercetat pentru ultraj. Victima a ajuns mai intai in ... citeste toata stirea