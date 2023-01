Decizie pentru evitarea aglomeratiei: Medici in doua ture la o sectie din SJU

Opt gorjeni sunt internati in spital cu gripa, anunta Spitalul de Urgenta Targu Jiu a transmis presei un bilant al internarilor din ultima saptamana, precum si situatia in ce ace ce priveste cazurile de gripa. Totodata, institutia anunta ca a infiintat si a doua tura in cabinetul Pediatrie din Policlinica, pentru a evita aglomeratia.Potrivit infomatiilor furnizate, in prezent, la Sectia Boli Infectioase avem internati opt pacienti adulti cu gripa (5 pacienti cu gripa tip A si restul cu gripa ... citeste toata stirea