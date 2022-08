Decizie pentru politistii gorjeni acuzati de tortura

Magistratii de la Tribunalul Gorj au dat un nou verdict in cazul politistilor trimisi in judecata pentru tortura. Trei dintre cei patru aflati in arest preventiv vor trece in arest la domiciliu. Sentinta poate fi atacata.Instanta a decis sa prelungeasca arestul preventiv pentru Alin Ionut Buligan. De altfel, acesta a depus deja contestatie si urmeaza sa primeasca verdictul final de la Curtea de Apel Craiova.Judecatorii de la Tribunalul Gorj au decis ca ceilalti trei colegi ai sai sa fie ... citeste toata stirea