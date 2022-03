Decizie privind soarta hidrocentralelor din Defileul Jiului

Senatorii au aprobat propunerea legislativa ce vizeaza scoaterea investitiilor din Defileul Jiului din zona ariilor protejate. Este vorba de investitiile hidrotehnice care sunt finalizate aproape 90%, dar care au fost blocate in instanta de o organizatie non-guvernamentala de mediu. Camera Deputatilor este for decizional.Social-democratii gorjeni anunta ca, odata puse in functiune, cele trei microhidrocentrale amenajate in Defileul Jiului vor putea acoperi consumul a peste 300 de mii de ... citeste toata stirea