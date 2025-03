Denis Baranescu si debutul sau literar: "17" - un volum de poezie lansat la Targu Jiu

Tanarul Denis Baranescu, elev in clasa a XI-a la Colegiul Tehnic "General Gheorghe Magheru", si-a lansat volumul de poezie intitulat "17". Lansarea a avut loc la Teatrul Dramatic "Elvira Godeanu", In cadrul unui eveniment organizat de Structura Teritoriala CNASR Gorj pentru a marca Zilele Asistentei Sociale, in prezenta a peste 60 de invitati.Denis Baranescu si-a descoperit pasiunea pentru poezie acum un an, gasind in scris un refugiu si o modalitate de exprimare autentica. "MCZ numesc ... citește toată știrea