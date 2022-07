Denuntatorul unui politist, aproape de libertate

Barbatul din Urdari a carui sotie a facut un denunt la adresa fostului sef de politie din comuna cu privire la favorurile sexuale cerute de omul legii este la un pas de eliberare din puscarie.Bebe Rica Tauru a fost condamnat pentru furt de carbune, tentativa de omor si lovire sau alte violente. Barbatul se afla dupa gratii de la finele anului 2018."Admite cererea de liberare conditionata formulata de petentul petentul T.B.R., in prezent detinut in Penitenciarul Tg-Jiu. In baza (...) dispune ... citeste toata stirea