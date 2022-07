Depozit de fructe ridicat de un spaniol intr-o comuna din Gorj

Vesti bune pentru producatorii de fructe din Gorj. Investitorul spaniol Guzman Aparicio a deschis un depozit unde vor fi colectate fructele din judetul Gorj si nu numai. Multe mure, de exemplu, au ramas neculese, in ultimii ani, pentru ca oamenii nu au avut unde sa le duca si nici cu cine sa le culeaga.Guzman Aparicio a investit circa 800 de mii de euro in depozitul care are aproape o mie de metri patrati. A pornit investitia pentru ca, in zona, nu exista un astfel de depozit unde sa fie ... citeste toata stirea