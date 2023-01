Deputat de Gorj: CE Oltenia va avea un profit istoric

Anul 2022 a fost, din punct de vedere financiar, unul extrem de bun pentru Complexul Energetic Oltenia, iar cifrele vor dovedi asta. Afirmatia ii apartine unui deputat de Gorj, care a afirmat ca o parte din acest profit ar trebui sa fie directionat spre folosul real al angajatilor din cariere.Declaratia deputatului social-democrat, Claudiu Manta, vine in contextul in care in urma cu doar cateva zile trei angajati ai Carierei Jilt Sud au murit si alti cativa au fost raniti. Tragedia a scos la ... citeste toata stirea