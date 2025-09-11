Editeaza

Deputatul Weber nu poate explica cum i-a cumparat un magazin satesc Mercedesul

Sursa: Pandurul
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 08:30
Mihai Weber, 61 de ani, este deputat PSD si se afla la al patrulea mandat in Parlament. In actuala legislatura este presedintele Comisiei de Aparare, ordine publica si siguranta nationala din Camera Deputatilor. El si-a cumparat Mercedesul de 140 de mii de euro pe firma unui magazin satesc din Buduhala, au aflat jurnalistii de la Snoop. Masina nu apare in declaratia de avere a liderului PSD Gorj.

Investigatia AICI

Mihai Weber este secretar general adjunct al PSD, dar si presedinte PSD Gorj.In ...citește toată știrea

Pandurul
