Descinderi in Gorj si Timis. Prejudiciu de milioane de lei

Sursa: Pandurul
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 10:30
Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Timis, impreuna cu ofiterii SICE au efectuat 16 perchezitii in judetele Gorj si Timis intr-un dosar de evaziune fiscala.

Descinderile au vizat locuintele unor persoane fizice, dar si sedii si puncte de lucru ale unor firme care activau in domeniul transportului alternativ de persoane (ride-sharing).

Anchetatorii suspecteaza ca in perioada 2022-2025, mai multe firme ar fi fost folosite pentru a derula activitati comerciale ilegal, ...citește toată știrea

