Descoperire arheologica de senzatie facuta de seful pescarilor din Gorj

Un topor de tip "celt" a fost gasit intamplator duminica, 27 martie, in zona Dealului Targului, din municipiul Targu Jiu, de catre Claudiu Fiu, vicepresedintele Asociatiei Judetene a Vanatorilor si pescarilor Sportivi (AJVPS) Gorj. "Sunt norocos, am gasit intamplator un topor de tip *celt*. Piesa foarte rara este specifica Epocii Bronzului si are o vechime de minim 3.000 mii de ani.Maine voi merge sa-l predau la Consiliul Judetean Gorj. Orasul Targu Jiu are radacini adanci", a transmis Claudiu ... citeste toata stirea