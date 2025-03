Designerul care a imbracat-o pe Theo Rose, azi la Zbor Hub Targu Jiu

Pasionatii de moda din Targu Jiu au acum ocazia de a patrunde in culisele industriei vestimentare si de a invata de la unul dintre cei mai apreciati designeri romani. Christian Buza, un nume cunoscut in lumea modei, ale carui creatii au fost purtate de vedete precum Theo Rose si Elena Gheorghe si au aparut in emisiuni populare precum Bravo, ai stil!, vine la Zbor Hub pentru a impartasi experienta sa si secretele meseriei.Evenimentul, dedicat comunitatii de tineri creativi, va avea loc sambata, ... citește toată știrea