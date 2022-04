Despaguri pentru o familie din Matasari, care locuieste langa un utilaj in conservare

O familie din Matasari - Gorj va primi despagubiri de circa 20.000 de lei din cauza disconfortului produs de Cariera Jilt Nord, langa care locuieste.Oamenii s-au plans in instanta ca, prin punerea in functiune si administrarea circuitului de transport si a punctului de incarcare a carbunelui in vagoane din imediata vecinatate a locuintei lor, "desfasurarea unei vieti normale este imposibila", din cauza zgomotului si a prafului produs de utilaje.Juristii CE Oltenia au cerut respingerea ... citeste toata stirea