Dezastru in Gorj, in urma incendiilor de vegetatie. Pompierii: "Multe animale sunt gasite carbonizate"

Un autentic dezastru ramane in urma incendiilor de vegetatie. Pompierii gasesc pe campurile si in padurile incendiate multe animale de mici dimensiuni, cum ar fi iepuri sau arici, carbonizate. Pompierii gorjeni care intervin la incendiile de vegetatie povestesc ca gasesc multe animale carbonizate."Colegii care intervin la aceste incendii mi-au transmis ca gasesc multe animale carbonizate in urma acestor incendii, in special iepuri. Am avut cateva mii de hectare afectate de aceste incendii, iar ... citeste toata stirea