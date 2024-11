Dijmarescu: Fostul primar era un stres pentru cetateni si functionari

Noul primar din comuna gorjeana Turcinesti vrea normalitate in comuna. Ion Dijmarescu sustine ca a fost ales de oameni pentru ca fostul primar devenise un stres pentru functionari, dar si pentru cetatenii din localitate."Eu le-am promis oamenilor normalitate in comuna. Fostul primar era un stres pentru functionari, dar si pentru cetateni. Eu am fost viceprimar si intre noi nu a existat niciodata o relatie de colaborare. A confundat primaria cu firma personala, si functionarii cu propriii ... citește toată știrea