Din directorul laudat la radio, la directorul pe "faras"

Situatie controversata la Teatrul Dramatic "Elvira Godeanu" din Targu Jiu. Dupa luni intregi in care directorul Cosmin Brehuta a fost laudat in spatiul public pentru ce a facut in fruntea institutiei, o comisie i-a evaluat activitatea. A primit nota 8,95. Ar fi avut nevoie de nota 9 ca sa fie singurul candidat pe post. Primind o nota "la mustata", se vor putea inscrie la concurs si alti doritori, a explicat municipalitatea.Ca sa se apere, primaria paseaza responsabilitatea. O comisie de ... citeste toata stirea