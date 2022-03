Director controversat de liceu, instalat in functia de subprefect de Gorj VIDEO

Directorul Liceului Tehnologic Ticleni, consilierul judetean PSD Mihai Istrate, a fost instalat joi, 3 martie, in functia de subprefect al judetului Gorj. Acesta a fost sustinut de PSD pentru a fi numit pe functia de subprefect al judetului Gorj.Mihai Istrate a fost numit in locul lui Virgil Dragusin, de la PNL, care se afla in concediu medical, deoarece sufera de o boala foarte grava si se afla in perioada de recuperare.Partidul Social Democrat l-a promovat, recent, pe postul de subprefect ... citeste toata stirea