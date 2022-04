Director din Targu Jiu, mesaj catre primarul Romanescu: Ne aflam in plin serial "Las Fierbinti"!

Scandalul dintre primarul Marcel Romanescu si directorul Centrului Brancusi e departe de a fi stins. In timp ce edilul se plange ca Doru Strimbulescu nu-i raspunde la telefon, acesta din urma il arata cu degetul pentru acelasi lucru. Asta in conditiile in care cele doua institutii pe care le conduc sunt despartite de doar cateva sute de metri si ar putea oricand sa se puna la aceeasi masa in loc sa-si transmita mesaje la televizor. "Ne aflam in plin serial "Las Fierbinti". Sa ne fie foarte clar! ... citeste toata stirea