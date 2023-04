Mandatul lui Gabriel Girjoaba, director al Minprest, se apropie de final. Acesta spune ca nu stie daca va mai continua in functie, decizia aflandu-se la Consiliul de Administratie si CEO."Momentan nu stiu daca voi continua in functie. Decoamdata decizia e la nivelul celor din Consiliul de Administratie si Complexul Energetic Oltenia. Daca mi-am facut treaba bine si considera ca e ok, prelungesc. Daca nu, nu prelungesc", a afirmat Gabriel Girjoaba, pentru ziarul Pandurul.In prezent, Minprest ... citeste toata stirea