Director nou la uzina de armament care functioneaza cu utilaje vechi din cel de-Al Doilea Razboi Mondial

Un nou director a fost numit in fruntea Uzinei Mecanice (UM) Sadu, unitate de producere a munitiei, care se afla in subordinea Ministerului Economiei. Inginerul Dorin Motorga a fost numit la conducerea UM Sadu, dupa ce mandatul fostului director, Dumitru Dadalau, a ajuns la final.Uzina Mecanica Sadu are nevoie de retehnologizare, iar salariatii solicita o crestere a salariilor."Fostul director nu a mai dorit sa continue. Cel care a fost de acord sa ocupe functia de director general este un ... citeste toata stirea