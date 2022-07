Director UMC Motru: Incercam sa tinem pasul cu pensionarile masive

Tot mai multi mineri si energeticieni solicita sa iasa din campul muncii. Legea Pensiilor care le permite sa iasa mai devreme la pensie este cu doua taisuri. Pe de o parte, este un mare avantaj pentru salariatii din productie care pot iesi la pensie la 52 de ani. Pe de alta parte, in urma lor, ramane o lipsa masiva de specialisti. Deficitul este, in special, in randul excavatoristilor si printre electricieni.Si in zona Motru, au fost depuse foarte multe dosare de pensionare si, in continuare, ... citeste toata stirea