Directorii caminelor culturale din judet, in sedinta. Care sunt concluziile!

Directorii de camine si case culturale din judet s-au intalnit in sedinta, luni, 27 ianuarie, pentru a dezbate directiile strategice pentru dezvoltarea culturala a judetului Gorj in anul 2025. Evenimentul a fost organizat de catre Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale (CJCPCT) Gorj.De asemenea, la eveniment a participat si directorul Directiei Judetene pentru Cultura Gorj, Pompiliu Grigore Ciolacu si Roxana Ungureanu, bibliotecar in cadrul Bibliotecii