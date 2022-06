Directorul Artego: Suntem in genunchi!

Semnal de alarma de la seful Artego. "Suntem in genunchi. Industria e in genunchi", spune directorul Viorel David. El a vorbit despre preturile mari la utilitati, pe care trebuie sa le suporte si compania pe care o conduce in comparatie cu profitul pe care il inregistreaza."Am avut profit de cel mult 5%", a spus Viorel David."Suntem in genunchi. Industria e in genunchi. La noi, cu atat mai mult. Nu suntem o industrie care sa aiba adaos comercial, profit mare. Lucreaza la supravietuire. Noi ... citeste toata stirea