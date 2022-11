Directorul CE Oltenia, Daniel Burlan, vehiculat pentru o candidatura la Motru

Directorul CE Oltenia, Daniel Burlan, este vehiculat pentru o candidatura la Primaria Motru. Burlan provine din Motru si a mai candidat, din partea PDL.Senatorul Ion iordache a declarat ca a fost facut un sondaj la Motru si "probabil" a fost inclus in el si Burlan: "Eu zic ca este prematura o astfel de discutie. In momentul de fata Partidul National Liberal a facut niste sondaje si Motru si la Targu Jiu. Au fost mai multe nume, de notorietate si care sunt respectate in judet incluse in ... citeste toata stirea