Directorul Edilitara anunta relocarea statiei de asfalt

Sursa: Pandurul
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 10:00
Directorul societatii Edilitara, Adrian Daianu, a reactionat dupa fotografiile aparute in presa, de la statia de asflat, care polueaza in zona. Acesta a subliniat ca unitatea a fost construita conform legii si dispune de toate avizele si autorizatiile necesare. De asemenea, el a anuntat ca va demara un proiect de relocare a statiei in alta zona a orasului.

"Trebuie sa fie limpede: statia de asfalt a Edilitara a fost construita legal, are toate avizele si autorizatiile necesare. Totul ...citește toată știrea

Pandurul
