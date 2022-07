Disparut de doua zile, gasit inconstient in padure

Un barbat de 44 de ani din Esicleni, judetul Gorj, a fost gasit inconstient in padure, langa un ATV. Fratele lui a plecat ieri sa il caute, pentru ca nu dadea de el de doua zile. L-a gasit in punctul "Culmea Mica", inconstient, printre copaci, langa ATV."Din primele cercetari, politistii au stabilit ca barbatul de 44 ani, din orasul Esicleni, in timp ce conducea ATV-ul prin padure, a pierdut controlulul acestuia, cazand printre ... citeste toata stirea