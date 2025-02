Disparuta! Continua cautarile cu drone si caini

O femeie in varsta de 93 de ani, disparuta in urma cu o saptamana, continua sa fie cautata de echipele Salvamont Gorj. Directorul Salvamont Gorj, Sabin Cornoiu, spune ca de la momentul disparitiei, cautarile au fost neincetate, iar Salvamontul mobilizeaza astazi echipe de cautare cu caini si drone, in speranta de a descoperi indicii care sa duca la gasirea acesteia.Sabin Cornoiu spune ca in urma cautarilor din ultimele zile au fost gasite cateva indicii, dar din pacate, acestea nu au dus la ... citește toată știrea